12:51 05.06.2018 | Общество | Новости
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В США подали в суд на Facebook и Google из-за политической рекламы

Руководство штата Вашингтон направило иски в суд против компании-владельца крупнейшей социальной сети в мире Facebook и транснациональной публичной корпорации Google.

В США подали в суд на Facebook и Google из-за политической рекламы

Об этом сообщает Reuters.

Жалобы связаны с якобы нарушением закона о финансировании избирательной кампании из-за непредоставления данных о том, кто приобретает политическую рекламу.

Генеральный прокурор штата Боб Фергюсон подчеркнул, что его офис в апреле 2018 года получил от людей жалобу, в которой утверждалось, что Facebook и Google не направили юридически требуемую информацию о политических рекламных объявлениях.

Как заявил Фергюсон, теперь он добивается выписки штрафов компаниям за то, что они не раскрыли информацию о расходах на рекламу на государственных выборах с 2013 года.

В Facebook ответили, что планируют быстро решить проблему с иском. Работники Google пока что не комментируют вопрос. Как и Facebook, Google пообещал создать онлайн-архив объявлений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в соответствии с рекомендациями Генассамблеи ООН во всем мире отмечали День защиты детей, поэтому компания Google сделала соответствующий дудл.


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