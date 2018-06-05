В России тротуар вымостили надгробными плитами с именами покойников

Об этом сообщает представитель пресс-службы администрации города.

В районе улицы Радищева за северным трамвайным депо существует земляная тропа, где располагаются различные объекты бизнеса. В частности, среди них числится похоронная контора, которая производит надгробные плиты.

Отмечается, что ее представители приняли решение замостить эту тропу, но при этом четыре куска мостовой содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни.

Как заявляют в пресс-службе, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Российской Федерации, в городе Ульяновск, который размещен в европейской части страны, погода удивила жителей - в первый день лета 2018 года там пошел снег.