15:52 05.06.2018 | Общество | Новости
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В России тротуар вымостили надгробными плитами с именами покойников

На улице Радищева в российском Ульяновске похоронное бюро частично вымостило тротуар фрагментами надгробных плит, чтобы облагородить территорию вокруг себя.

В России тротуар вымостили надгробными плитами с именами покойников

Об этом сообщает представитель пресс-службы администрации города.

В районе улицы Радищева за северным трамвайным депо существует земляная тропа, где располагаются различные объекты бизнеса. В частности, среди них числится похоронная контора, которая производит надгробные плиты.

Отмечается, что ее представители приняли решение замостить эту тропу, но при этом четыре куска мостовой содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни.

Как заявляют в пресс-службе, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Российской Федерации, в городе Ульяновск, который размещен в европейской части страны, погода удивила жителей - в первый день лета 2018 года там пошел снег.


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