В Одесской области среди нацгвардейцей произошла вспышка кори

Как сообщает в понедельник, 4 июня, Ананьевская районная государственная администрация, ссылаясь на данные главного врача местной центральной районной больницы Анатолия Койчева, часть военнослужащих уже выписаны из больницы. В месте с тем в настоящее время в больнице еще остаются 16 человек.

В то же время в минувшую субботу еще двое бойцов Нацгвардии были доставлены в больницу с подозрением на корь, - рассказали в администрации района.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в марте в Житомире из-за кори госпитализировали 21 военнослужащего. Бойцы Национальной гвардии попали в больницу с одинаковыми симптомами - жаром и сыпью. Все они не имели прививок против кори.