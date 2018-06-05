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В Одесской области среди нацгвардейцей произошла вспышка кори

Вспышка кори произошла в части Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в селе Жеребково Ананьевского района Одесской области.

В Одесской области среди нацгвардейцей произошла вспышка кори

Как сообщает в понедельник, 4 июня, Ананьевская районная государственная администрация, ссылаясь на данные главного врача местной центральной районной больницы Анатолия Койчева, часть военнослужащих уже выписаны из больницы. В месте с тем в настоящее время в больнице еще остаются 16 человек.

В то же время в минувшую субботу еще двое бойцов Нацгвардии были доставлены в больницу с подозрением на корь, - рассказали в администрации района.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в марте в Житомире из-за кори госпитализировали 21 военнослужащего. Бойцы Национальной гвардии попали в больницу с одинаковыми симптомами - жаром и сыпью. Все они не имели прививок против кори.


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