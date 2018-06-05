В Канаде раскритиковали приговор Сущенко

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем микроблоге Twitter.

Так, вынесенный четвертого июня приговор украинцу, официальная Оттава воспринимает как попытку ущемления журналистов.

Фриланд подчеркнула, что она как бывший журналист возмущена арестом и осуждением украинского журналиста к 12 годам лишения свободы в России.

Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - добавила чиновник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Московский городской суд вынес приговор украинскому журналисту Романа Сущенко. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.