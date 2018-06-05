В Канаде раскритиковали приговор Сущенко

Правительство Канады осуждает приговор Российской Федерации, вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем микроблоге Twitter.
Так, вынесенный четвертого июня приговор украинцу, официальная Оттава воспринимает как попытку ущемления журналистов.
Фриланд подчеркнула, что она как бывший журналист возмущена арестом и осуждением украинского журналиста к 12 годам лишения свободы в России.
Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - добавила чиновник.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Московский городской суд вынес приговор украинскому журналисту Романа Сущенко. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.