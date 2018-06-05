08:20 05.06.2018 | Общество | Новости
100195914:nastya

В Канаде раскритиковали приговор Сущенко

Правительство Канады осуждает приговор Российской Федерации, вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко.

В Канаде раскритиковали приговор Сущенко

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем микроблоге Twitter.

Так, вынесенный четвертого июня приговор украинцу, официальная Оттава воспринимает как попытку ущемления журналистов.

Фриланд подчеркнула, что она как бывший журналист возмущена арестом и осуждением украинского журналиста к 12 годам лишения свободы в России.

Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - добавила чиновник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Московский городской суд вынес приговор украинскому журналисту Романа Сущенко. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. 


Поделиться
Читайте также:
 
Украинская стороны ждет ответа от России о передаче 23 россиян ради освобождения украинцев, - Ирина Геращенко Боевики продолжают вести провокационный обстрелы по всей линии разграничения В Белом доме уточнил время встречи Трампа и Ким Чен Ына В Украине создано 705 объединенных общин, - Гройсман
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив