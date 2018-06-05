В Финляндии закроют русскоязычную радиостанцию

Существование единственной русскоязычной радиостанции Sputnik в Финляндии намерены прекратить. Российская станция работала на этой территории на протяжении19 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Sputnik.
Частоты были законно приобретены финским радиохолдингом Basso Media. Договоренность касается только частот и не затрагивает персонал. Радиостанция принадлежала основателю "Русского радио" Сергею Архипову.
Вещание осуществлялось в пяти городах Финляндии (Хельсинки, Порвоо, Котка, Иматра, Лаппеенранта) и одном городе Российской Федерации (Выборг).
До этого международное агентство Sputnik исключили из Торговой палаты Эдинбурга.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская Федерация отобрала 503 украинские телерадиочастоты в оккупированном Крыму и Севастополе.