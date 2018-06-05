14:30 05.06.2018 | Общество | Новости
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В Финляндии закроют русскоязычную радиостанцию

Существование единственной русскоязычной радиостанции Sputnik в Финляндии намерены прекратить. Российская станция работала на этой территории на протяжении19 лет.

В Финляндии закроют русскоязычную радиостанцию

Об этом сообщает пресс-служба Sputnik.

Частоты были законно приобретены финским радиохолдингом Basso Media. Договоренность касается только частот и не затрагивает персонал. Радиостанция принадлежала основателю "Русского радио" Сергею Архипову.

Вещание осуществлялось в пяти городах Финляндии (Хельсинки, Порвоо, Котка, Иматра, Лаппеенранта) и одном городе Российской Федерации (Выборг).

До этого международное агентство Sputnik исключили из Торговой палаты Эдинбурга.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская Федерация отобрала 503 украинские телерадиочастоты в оккупированном Крыму и Севастополе.


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