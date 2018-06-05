Украинские плакаты призывают бойкотировать турнир в России - ФОТО

Отметим, что в работах можно увидеть, что автор призывает бойкотировать соревнования. Кроме того, накануне художник заявил, что подобные социальные плакаты об Украине должны быть на английском языке.

В свою очередь активные пользователи сети считают, что такие плакаты должны висеть в каждом городе.

"Андрей Ермоленко сделал очередную гениальную серию плакатов. Цинизм во фразе "спорт вне политики" достиг наивысшей отметки", - написал Николай Морозов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финской Ваасе провели жеребьевку финального футбольного соревнования Евро-2018 между сборными командами в категории игроков 19 лет.