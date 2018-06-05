Украинские плакаты призывают бойкотировать турнир в России - ФОТО

Популярный украинский художник и иллюстратор Андрей Ермоленко создал серию плакатов на которых изображён Чемпионат мира по футболу, который этим летом пройдет в Российской Федерации. Об этом свидетельствуют соответствующие снимки в Сети, которые на сегодняшний день получили активную поддержку среди украинских пользователей.
Отметим, что в работах можно увидеть, что автор призывает бойкотировать соревнования. Кроме того, накануне художник заявил, что подобные социальные плакаты об Украине должны быть на английском языке.
В свою очередь активные пользователи сети считают, что такие плакаты должны висеть в каждом городе.
"Андрей Ермоленко сделал очередную гениальную серию плакатов. Цинизм во фразе "спорт вне политики" достиг наивысшей отметки", - написал Николай Морозов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финской Ваасе провели жеребьевку финального футбольного соревнования Евро-2018 между сборными командами в категории игроков 19 лет.