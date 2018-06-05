16:54 05.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100195990:labazovych

Украинские плакаты призывают бойкотировать турнир в России - ФОТО

Популярный украинский художник и иллюстратор Андрей Ермоленко создал серию плакатов на которых изображён Чемпионат мира по футболу, который этим летом пройдет в Российской Федерации. Об этом свидетельствуют соответствующие снимки в Сети, которые на сегодняшний день получили активную поддержку среди украинских пользователей.

Украинские плакаты призывают бойкотировать турнир в России - ФОТО

Отметим, что в работах можно увидеть, что автор призывает бойкотировать соревнования. Кроме того, накануне художник заявил, что подобные социальные плакаты об Украине должны быть на английском языке.

В свою очередь активные пользователи сети считают, что такие плакаты должны висеть в каждом городе.

 "Андрей Ермоленко сделал очередную гениальную серию плакатов. Цинизм во фразе "спорт вне политики" достиг наивысшей отметки", - написал Николай Морозов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финской Ваасе провели жеребьевку  финального футбольного соревнования Евро-2018 между сборными командами в категории игроков 19 лет.


Поделиться
Читайте также:
 
В ЕС разрешили однополым парам проживать во всех странах союза В Чемпионате Украины по футболу определили лучшего игрока и тренера сезона-2017/18 Bellingcat обвинил Минобороны России во лжи о трагедии MH17 В Нидерландах не видят оснований считать Украину причастной к катастрофе MH17
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив