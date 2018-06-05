12:31 05.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина планирует расширить переработку твердых бытовых отходов до 70 процентов

Национальной стратегией регулировки поступающих отходов от населения предусмотрено поднятие уровня переработки твердых бытовых отходов до 70% к 2030 году.

Украина планирует расширить переработку твердых бытовых отходов до 70 процентов

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике".

В Украине рассчитывают поднять показатели переработки упаковки до 65%, а до 70% - переработки или повторного использования твердых бытовых отходов. По словам министра, это очень амбициозный план, но к 2030 году есть хорошие возможности и хорошие шансы его реализовать.

Он подчеркнул, что на сегодня лишь три процента твердых бытовых отходов перерабатывается и только 12-14% отходов упаковки идут в переработку.

Как отметил Семерак, на сегодня в Украине образовались тысячи свалок, из которых 99% не отвечают современным требованиям и стандартам.

До этого Семерак сообщал, что Национальной стратегией управления отходами предусмотрено увеличение переработки твердых бытовых отходов путем внедрения депозитной системы сбора тары.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", европейская федерация бутилированных вод (EFBW) планирует к 2025 году поднять уровень своей участи в переработке пластиковых отходов до 90%.


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