Сенцова будут кормить принудительно

Как заявил адвокат Дмитрий Динзе, когда такое произойдет, Сенцова будут зондировать, заливать питательную смесь в нос. Однако если он не перестанет и после этого отказываться от еды, то конец будет роковой.

Однако, после полного обследования, врачи уверяют, что внутренние органы заключенного находится в удовлетворительной форме.

Известно, украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных.

24 мая объявил голодовку заключенный в РФ украинский солдат Александр Шумков, а 31 мая - Александр Кольченко, осужденный по одному делу с Сенцовым.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Сенцова. По его мнению, украинца могли пытать в СИЗО на территории России.