СБУ предупредили кибератаку с сайта одного из предприятий Минздрава

Как выяснилось, хакеры для своих целей использовали информационные ресурсы Министерства здравоохранения Украины. Правоохранители задокументировали этот факт, как нарушения правил защиты информации. В частности, который привел к тому, что нарушители порядка получили незаконный доступ к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения.

По результатам проверки руководство Минздрава Украины приняло решение об увольнении генерального директора указанного госпредприятия.

В настоящее время против злоумышленников открыли уголовного производства по ст. 363 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Львовский отдел киберполиции разоблачи 17-летнего хакера в создании и распространении компьютерного вируса-шифровальщика.