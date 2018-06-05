СБУ предупредили кибератаку с сайта одного из предприятий Минздрава

Работники Службы безопасности Украины накануне не допустили кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов НАТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как выяснилось, хакеры для своих целей использовали информационные ресурсы Министерства здравоохранения Украины. Правоохранители задокументировали этот факт, как нарушения правил защиты информации. В частности, который привел к тому, что нарушители порядка получили незаконный доступ к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения.
По результатам проверки руководство Минздрава Украины приняло решение об увольнении генерального директора указанного госпредприятия.
В настоящее время против злоумышленников открыли уголовного производства по ст. 363 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Львовский отдел киберполиции разоблачи 17-летнего хакера в создании и распространении компьютерного вируса-шифровальщика.