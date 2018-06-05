"Я не прячусь за кустами", - Путин

Об этом заявил президент в интервью австрийскому телеканалу ORF, текст которого обнародовали на сайте Кремля.

Иностранный журналист заметил, что существуют очень много снимков Путина в полуголом виде, что для главы государства действительно довольно необычно. Представитель СМИ добавил, что эти фотографии делаются не папарацци или туристами, а публикуются самим Кремлем, и спросил, что это за фотографии.

В ответ Путин с юмором отметил, что хорошо, что фраза звучала насчет его "полуголого" вида, а не "голого". Он добавил, что в период личного отдыха не считает необходимым прятаться за кустами, поскольку ничего в этом плохого не видит.

Пресс-служба российского главы неоднократно публиковала фото Путина в полуобнаженном виде. Так, 19 января лидер Кремля на Крещение окунулся в прорубь на озере Селигер почти без одежды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент России Владимир Путин глубоко убежден, что не существует обстоятельств, при которых Крым будет возвращен в состав Украины.