15:32 05.06.2018 | Политика | Новости
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Премьер Нидерландов отобрал у уборщицы швабру и помыл за собой пол

Премьер-министр Нидерландов 51-летний Марк Рютте случайно обронил свой стакан с кофе на входе в парламент, после чего сам помыл пол за собой.

Премьер Нидерландов отобрал у уборщицы швабру и помыл за собой пол

Об этом информирует соответствующее видео, которое появилось на странице в сети Twitter голландского посла в Турции Кис ван Бека.

На записи прослеживается, как политик подходит к турникету на входе в парламент, держа в руках бумажный стакан с напитком. Когда Рютте проходил через турникет, он выпустил из рук стакан.

После этого премьер остановился, отложил свои бумаги и начал все убирать. Мужчина забрал швабру у одной из уборщиц и начал с улыбкой на лице вытирать с пола разлитый напиток. После этого около премьер-министра Нидерландов собралась группа уборщиц с одобряющими аплодисментами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.


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