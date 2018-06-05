Почему Турцию считают лидером туристического бизнеса?

Во-первых, создали сеть отелей в курортных городах и почти вдоль всего побережья. Не без привлечения инвестиций европейских бизнесменов, но все же. Для того чтобы отдых в Кемере, Анталии, Сиде стал на самом деле привлекательным, здесь были построены комфортабельные отели и целые комплексы на тысячи номеров с соответствующей инфраструктурой. Почти все отели оборудованы своими бассейнами, как минимум несколькими бутиками, саунами и хамамами, SPA центрами и спортивными площадками на территории. В отелях высокого класса все продумано до мелочей, включая, к примеру, эскалаторы с пляжа, чтобы вам не пришлось ходить.

Во-вторых, сами турки научились предоставлять хороший сервис. Персонал хороших отелей заинтересован не только в чаевых, но и том, чтобы вы вернулись на следующий год именно сюда. Поэтому все, от горничных до администраторов, от поваров до официантов, будут обхаживать вас и ваших близких. Конечно, все зависит от выбранного отеля, но в целом турки действительно умеют делать свою работу в туристической сфере «на отлично».

В-третьих, Турция остается доступной, как в финансовом плане. Туры в Бодрум, Кемер или Сиде в начале или конце сезона можно приобрести по приемлемым ценам, а в разгар сезона при сопутствующей удаче найти горящие предложения с очень хорошей экономией. В плане географии Турция тоже доступна. Летать сюда недолго, что сказывается и на комфорте путешествий, и на стоимости билетов.

В-четвертых, это колоритные базары и рынки, которые расположены почти везде, где бывают туристы. Многие путешественники едут в Турцию не только для того, чтобы поваляться на пляже или насладиться форматом "все включено". Турция для опытного покупателя и того, кто умеет торговаться – это еще и возможность увезти домой несколько чемоданов одежды, постельного белья, посуды, сувениров и сладостей, купленных по низкой цене.

Интересно, что у Турции, учитывая ее местоположение и все описанные преимущества, почти нет конкурентов. Да и сами турки понимают свою зависимость от туристов из СНГ, ежегодно предлагая неплохое обслуживание, привлекательные цены и постоянно модернизируя свои объекты.