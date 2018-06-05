Над Африкой взорвался двухметровый астероид - ВИДЕО

Над Африкой в ночь на понедельник, 4 июня, при вхождении в атмосферу Земли взорвался двухметровое космическое тело.
Астероид разорвало на мелкие частицы. Как сообщают сотрудники Лаборатории реактивного движения NАSА, новый астероид был обнаружен на орбите Земли.
Специалистам удалось снять на видео вхождение астероида в атмосферу земли над Африкой. Явление можно было увидеть рано утром.
Астероид обнаружили с помощью автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда он еще находился за орбитой Луны.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 3 мая, жители Европы, в том числе и Украины, могли наблюдать необычное астрономическое явление - мини-парад планет. В одну линию в небе выстроятся Марс, Сатурн, Юпитер, Луна, а также две звезды: Спика и Антарес. Как сообщают астрономы, первыми на небе появятся Юпитер и Спика, последним поднимется Марс. Лучше всего явление будет видно около трех часов ночи, когда все небесные тела выстроятся в ряд.