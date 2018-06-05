Над Африкой взорвался двухметровый астероид - ВИДЕО

Астероид разорвало на мелкие частицы. Как сообщают сотрудники Лаборатории реактивного движения NАSА, новый астероид был обнаружен на орбите Земли.

Специалистам удалось снять на видео вхождение астероида в атмосферу земли над Африкой. Явление можно было увидеть рано утром.

Астероид обнаружили с помощью автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда он еще находился за орбитой Луны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 3 мая, жители Европы, в том числе и Украины, могли наблюдать необычное астрономическое явление - мини-парад планет. В одну линию в небе выстроятся Марс, Сатурн, Юпитер, Луна, а также две звезды: Спика и Антарес. Как сообщают астрономы, первыми на небе появятся Юпитер и Спика, последним поднимется Марс. Лучше всего явление будет видно около трех часов ночи, когда все небесные тела выстроятся в ряд.