Минприроды продумывает рамочный законопроект об управлении отходами

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономики".

Было определено два основных вектора для работы. По словам министра, прежде всего, это рамочный закон о мусоре и девять секторальных законов, которые будут идти с одобрения рамочного закона в области управления разных секторов отходами.

Семерак отметил, что сейчас в правительстве уже продумывают рамочный закон об отходах с привлечением специалистов из Словакии, Германии, Болгарии, профильных ассоциаций, общественных организаций.

Как подчеркнул министр, без рамочного закона принятие других законов есть полностью преждевременным или даже не уместным. А следующий вектор в этом направлении - утверждение Национального и региональных планов управления отходами, над которыми начали работать несколько месяцев назад. Это выступает обязательством Украины согласно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ключевыми элементами нового законодательства будет реализация европейских классификаций отходов, пятиступенчатой ​​иерархии управления отходами: предотвращение, переработка, повторное использование, сожжение и удаление отходов. Также намерены расширить ответственность производителя.

В Европейском Союзе рассчитывают на то, что в Украине будет приняты законопроекты по управлению отходами без задержек. Так глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Он добавил, что в этом правительство имеет поддержку со стороны ЕС в сфере управления отходами. Европейский представитель олтметил, что в ЕС рассчитывают поделиться опытом с украинскими друзьями, чтобы вместе иметь лучшую жизнь, и чтобы будущее поколение могло жить в лучшем мире.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальной стратегией регулировки поступающих отходов от населения предусмотрено поднятие уровня переработки твердых бытовых отходов до 70% к 2030 году.