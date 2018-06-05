Минобразования и венгерская община обсудят имплементацию языковой статьи закона об образовании

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Отмечается, что МОН и венгерская община будут сообща разрабатывать госстандарты и типичные программы. Планируется дальнейшее взаимодействие над проектом закона "Об общем среднем образовании".

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, начало консультаций демонстрирует способность сторон эффективно сотрудничать и принимать совместные решения для обеспечения прав национальных общин.

Главный акцент переговоров был сделан на конкретике позиций по плану имплементации седьмой статьи закона, улучшении методик для изучения украинского языка, разработке новых стандартов. Также на встрече поднимался вопрос выхода качественно новых учебников.

Председатель Закарпатского венгроязычных педагогического общества Илдика Орос заявила, что те книги, которые сегодня печатаются за государственный счет, не высокого качества, а в Венгрии больше профессионалов, которые могут работать над учебниками на венгерском языке.

Как ответила Гриневич, для МОН важна адаптированость учебников к реалиям государства. Она добавила, что в министерстве будут очень признательны, если в Венгрии поспособствует установлению таких связей и для разработки учебников для детей венгерской общины Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и Болгария подписали Декларацию, которая обеспечит представителям болгарских нацменьшинств доступ к образованию на родном языке.