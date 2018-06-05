Хуг во вторник с визитом отправится на востоке Украины

Там он пробудет до 9 июня. Как сообщает пресс-службы миссии ОБСЕ на своей страничке в Facebook, целью поездки является оценка ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения.

Во время визита на восток Украины Хуг, в частности, присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 30 мая, возле поселка Петровский на расстоянии менее 300 метров от патруля специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе произошел взрыв. К счастью никто из представителей ОБСЕ не пострадал.