Гройсман заверил, что ситуация с пожаром в зоне отчуждения ЧАЭС находится под контролем и волноваться не стоит

Как написал глава правительства на своей страничке в социальной сети, подразделения ГосЧС быстро среагировали. Сейчас на месте пожара работают более ста человек, три десятка техники, пожарный самолет Ан-32 и вертолет Ми-8.

Ситуация - под полным контролем, - заверил он, добавив, что специальные службы применяют все необходимые средства. Радиационный фон - безопасен, в Киеве и в самом Чернобыле, в том числе на площадке Чернобыльской АЭС, он значительно ниже допустимых отметки поэтому волноваться не стоит, - подытожил премьер.

Напомним, по данным ГосЧС, распространения продуктов горения из-за пожара в Чернобыле в сторону Киева не наблюдается.

Ветер на месте пожара юго-восточный, радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, - сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Как сообщал УРА-Информ, около десяти часов утра вторника, 5 июня, произошел пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС в Киевской области.