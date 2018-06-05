Гройсман заверил, что ситуация с пожаром в зоне отчуждения ЧАЭС находится под контролем и волноваться не стоит

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что ситуация в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС, где во вторник утром, 5 июня, произошло возгорание сухой травы, всецело контролируемая.
Как написал глава правительства на своей страничке в социальной сети, подразделения ГосЧС быстро среагировали. Сейчас на месте пожара работают более ста человек, три десятка техники, пожарный самолет Ан-32 и вертолет Ми-8.
Ситуация - под полным контролем, - заверил он, добавив, что специальные службы применяют все необходимые средства. Радиационный фон - безопасен, в Киеве и в самом Чернобыле, в том числе на площадке Чернобыльской АЭС, он значительно ниже допустимых отметки поэтому волноваться не стоит, - подытожил премьер.
Напомним, по данным ГосЧС, распространения продуктов горения из-за пожара в Чернобыле в сторону Киева не наблюдается.
Ветер на месте пожара юго-восточный, радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, - сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
Как сообщал УРА-Информ, около десяти часов утра вторника, 5 июня, произошел пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС в Киевской области.