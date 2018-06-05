16:51 05.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гендиректору "Укрвакцины" присудили круглосуточный домашний арест с браслетом

В Апелляционном суде Киева в сторону генерального директора ГП "Укрвакцина" Андрея Макаренко назначили меру пресечения в форме круглосуточного домашнего ареста по применению электронного браслета. Его подозревают в растрате 1,5 млн бюджетных средств.

Гендиректору

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По данным службы, Апелляционный суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и изменил меру пресечения гендиректору "Укрвакцины" с ночного домашнего ареста на круглосуточный домашний арест с использованием электронного средства контроля. 

13 апреля 2018 Шевченковский райсуд Киева избрал гендиректору "Укрвакцины" меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать свое жилище в ночное время. Тогда столичная прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховный Суд Украины утвердил окончательное решение по делу о прекращении незаконного пользования Стрелковым и Архангельским газовыми месторождениями ЧАО "Пласт" по делу о ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз".


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