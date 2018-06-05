Гендиректору "Укрвакцины" присудили круглосуточный домашний арест с браслетом

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По данным службы, Апелляционный суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и изменил меру пресечения гендиректору "Укрвакцины" с ночного домашнего ареста на круглосуточный домашний арест с использованием электронного средства контроля.

13 апреля 2018 Шевченковский райсуд Киева избрал гендиректору "Укрвакцины" меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать свое жилище в ночное время. Тогда столичная прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховный Суд Украины утвердил окончательное решение по делу о прекращении незаконного пользования Стрелковым и Архангельским газовыми месторождениями ЧАО "Пласт" по делу о ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз".