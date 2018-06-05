Боевики в районе ДФС ведут мощный обстрел, - МинВОТ

Персонал станции всю ночь прятался в бомбоубежище. Об этом со ссылкой на коммунальную компанию "Вода Донбасса" сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, по предварительным данным судя по взрывам, есть попадание в помещение. В течение последних двух лет Российская Федерация намеренно блокировала откачки воды на шахтах Донбасса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в МинВОТ сообщали, что немецкие специалисты и правительство могут приобщиться к финансированию решения проблем экологии на Донбассе. Мы намерены представить пообъектный перечень западным партнерам, которые хотят приобщиться к финансированию решения проблем. Нам помогает Всемирный банк, поэтому, я могу сказать, что и немецкие специалисты и правительство могут приобщиться к финансированию решения проблем экологии Донбасса,- сказал руководитель МинВОТ.