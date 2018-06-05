Боевики продолжают вести провокационный обстрелы по всей линии разграничения

За прошедшие сутки понедельник, 4 июня, противник 30 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом десять раз российские войска применяли тяжелое вооружение.

Во время боевых действий потерь среди украинских защитников нет. Как сообщал УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, бои вчера продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское в Луганской области, а также на Горловском направлении - в районе населенного пункта Зайцево.

Не прекращаются боевые действия и на Донецком направлении вблизи Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

На Мариупольском направлении противник стрелял в районе населенного пункта Лебединское. При этом боевики продолжали обстреливать гражданские объекты.

Так в ночь на вторник оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Обслуживающий персонал был вынужден скрываться в бомбоубежище, и остался дежурить на объекте вторые сутки. Информация о повреждении ДФС уточняется, - отметили в отчете пресс-центра, добавив, что по данным украинской разведки, двоих боевиков уничтожено и шестерых ранено.

Напомним, за прошедшие сутки, воскресенье 3 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вместе с тем боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза противник применял тяжелое вооружение - артиллерии калибром 122мм и минометов калибром 120мм и 82мм. Во время боевых действий за прошедшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет.