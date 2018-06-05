Бездепозитные бонусы казино: что это такое и как они работают

Сегодня, во времена постоянного соперничества с конкурентами, игровые заведения вынуждены упрощать процесс получения и активации подобных промо-кодов.

Что такое бездепозитный бонус и как он работает?

Онлайн казино все время проводят интересные акции, предлагают игрокам новые возможности с бонусными программами, лишь бы вы перешли на их ресурс. Часто можно услышать про бездепозитный бонус. Что это на самом деле? Это деньги или бесплатные вращения (фриспины) для игровых аппаратов, которые можно использовать в платной игре и при условии отыгрыша вейджера, вывести в дальнейшем на банковскую карту.

Основным требованием к начислению данного предложения, является регистрация на сайте казино. От вас требуется только заполнение анкеты, указание личных данных и верификация аккаунта при выводе средств. Для вас моментально откроется 2 счета: основной и бонусный, на который и будет выплачен бездеп. Результат не заставит себя ждать – монеты сразу будут зачислены на ваш аккаунт после выполнения всех условий программы.

В паре с бонусами при регистрации, часто предлагают воспользоваться реферальной программой, которая предполагает получение отдельного вознаграждения за приглашение друзей к игре.

В большинстве случаев, когда геймер получает бонус, он сразу же начинает игру. После этого многие предпочитают находиться только в данном заведении, что на руку владельцам казино.

Действие данного коммерческого хода схоже на то, которое используют владельцы магазинов, предлагая дисконтные карточки. Многих игроков привлекает перспектива сыграть на виртуальные монеты, всего лишь пройдя регистрацию в выбранном казино. Срок верификации обычно составляет около трех суток. После этого вы получаете подтверждение о том, что оператор вам доверяет.

Как использовать и выводить бездепы за регистрацию

Каждое казино предлагает разные условия использования бездепозитных бонусов. Чаще всего они следующие:

Регистрация на игорном ресурсе с помощью e-mail, телефона или аккаунта в социальных сетях.

Полное заполнение всех полей в профиле гемблера.

Загрузка и установка приложения от игрового веб-ресурса.

Авторизация в скачанной программе и активация бонуса.

Такие виртуальные деньги можно использовать в игровых автоматах, рулетке, карточных играх и других. Хотя иногда некоторые заведения ограничивают выбор игр, в которых можно использовать очки поощрения (complimentary points или COMPs).

Еще один вариант использования бездепозитного бонуса – вывод. Каждый геймер может просто вывести эти деньги на свой счет, и забрать их без каких-либо условий. Для этого нужно убедиться что бонус предлагается без вейджера. После того как игрок проследует всем правилам, он сможет сразу после поступления капитала на основной счет запросить его вывод на персональный электронный кошелек.

Бездепозитный бонус от казино помогает взять хороший старт и запустить видеослоты без дополнительных вложений. К тому же, это отличный способ побороться за реальный куш, не теряя ни копейки.

Если у вас возникают проблемы с активацией промо-кода, следует обращаться в техническую поддержку (Support). Для этого вы указываете причину обращения и подтверждаете скриншотами наличие багов в программе. В особых спорных ситуациях можно обратиться даже к регулятору или органу, выдавшему лицензию, который контролирует работу интернет казино.