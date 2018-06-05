Bellingcat обвинил Минобороны России во лжи о трагедии MH17

Об этом в Twitter сообщил основатель Bellingat Элиот Хиггинс.

Как заявил Хиггинс, группа Bellingat определила, что российский концерн "Алмаз-Антей" смоделировал крушение MH17 в 2015 году с применением произведенных в 1988 году ракет. Этот факт получилось установить по номеру на корпусе ракеты, изображения которой распространил концерн.

Также Хиггинс отметил итоги расследования Международной следственной группы, которая пришла к выводу, что MH17 сбила установка "Бук" 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России. В частности, было выяснено, что ракету произвели в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.

В то же время Минобороны России ответило на выводы следователей заявлением об утилизации ракет для "Бука" после 25 лет эксплуатации. То есть ракеты 1986 года должны были уничтожить в 2011 году. Хотя эксперимент "Алмаз-Антея" с ракетой 1987 года выпуска опровергает заявление российского Минобороны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерстве транспорта Малайзии не готовы признать доказательства международной расследовательной комиссии в деле катастрофы МН-17.