В Украине в понедельник кратковременные дожди с грозами

Вместе с тем местами на юге и востоке влажность немного повысится. Ночью в Одесской, Николаевской, днем в южных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 24-29 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день обещает быть пасмурным, во второй половине дня небо прояснится и вскоре снова скроется за облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью около 15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 26-28 жарких градусов.

Дожди с грозами ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла, ночью будет от 13 до 15 теплых градусов.

Кроме того, дождливо будет в Одесской, Николаевской, Херсонской областях. Тут столбики термометров поднимутся до отметки в 26-28 градусов, а ночью не опустятся ниже 14-17 градусов.

В остальных регионах будет тепло, местами даже жарко и солнечно. Температура воздуха днем будет колебаться от 24 до 28 жарких градусов. Ночью будет от 13 до 16 теплых градусов.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов со знаком плюс. Ночная температура не опустится ниже отметки в 14-16 градусов тепла.

Народный прогноз: 4 июня отмечается день памяти мученика Василиска. Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья, считали, что "хорошее утро с песен птиц начинается". Если на Василиска соловей поет всю ночь, то день погожий будет. А если в этот день хорошо пахнет жимолостью - к дождю. 4 июня наши предки следили за насекомыми: если массово появлялись пауки и оводы - к урожаю огурцов. На хороший урожай указывали и сильные росы.