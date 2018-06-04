В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, на территории Киевской области в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. В свою очередь на остальной территории области - высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

При этом, в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Лубенской городской свалке в Полтавской области опять загорелся мусор. Огонь стал распространяться на полигоне КП "Чистый город" на площади 1,2 га. Для тушения пожара привлечено одно отделение 18 ДПРЧ на АЦ, ПНС-110, АР-2, мотопомпа и 3 единицы приспособленной техники и мотопомпа предприятия.