05:00 04.06.2018 | Общество | Новости
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В России задержали украинца и обвинили "контрабанде запчастей к военной технике"

В России вновь задержали украинца.

В России задержали украинца и обвинили

Мужчину обвинили в "контрабанду в Украину запчастей к военной технике". Как сообщил в воскресенье, 3 июня, адвокат Игорь Чудовский, задержание произошло 31 мая в городе Москва.

Вместе с тем, по словам защитника, украинец задержан не во время прохождения границы. Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе. Сейчас он с коллегами планирует поездку в Москву и собирается обращаться в посольство Украины в России, чтобы помочь задержанному украинцу, - пояснил Чудовский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Такими действиями он требует освободить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Как сообщила в среду утром, 16 мая, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан, он готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически готовил организм.


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