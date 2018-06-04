В России погиб известный актер театра и кино

Об этом сообщает пресс-служба петербургского Большого театра.

Отмечается, что коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил.

Информация о церемонии прощания оглашена позже.

Леонид Неведомский прослужил в театре 51 год, где исполнил более 40 ролей. Путь артиста в кинематографе начался в 60-х, на сегодняшний день его фильмография насчитывает более 100 работ, среди которых как художественные картины, так и некогда популярные сериалы вроде "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и другие.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", известный до и после СССР певец, народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины Вадим Мулерман умер на территории США в Нью-Йорке на 80 году жизни.