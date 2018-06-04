18:50 04.06.2018 | Общество | Новости
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В России погиб известный актер театра и кино

В российском городе Санкт-Петербург скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский. Он умер после тяжелой болезни на 79-м году жизни.

В России погиб известный актер театра и кино

Об этом сообщает пресс-служба петербургского Большого театра.

Отмечается, что коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил.

Информация о церемонии прощания оглашена позже.

Леонид Неведомский прослужил в театре 51 год, где исполнил более 40 ролей. Путь артиста в кинематографе начался в 60-х, на сегодняшний день его фильмография насчитывает более 100 работ, среди которых как художественные картины, так и некогда популярные сериалы вроде "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и другие.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", известный до и после СССР певец, народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины Вадим Мулерман умер на территории США в Нью-Йорке на 80 году жизни.


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