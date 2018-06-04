07:59 04.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Полтавской области четвертые сутки горит Лубенская свалка - ФОТО

Спасатели продолжают тушить пожар на городской свалке в городе Лубны Полтавской области.

В Полтавской области четвертые сутки горит Лубенская свалка - ФОТО

Пожар начался еще 31 мая на полигоне отходов "Чистый город" и до сих пор потушить его не удается. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в области, по состоянию на утро понедельника, 4 июня, тушение пожара продолжается на площади 0,35 гектара.

На данный момент огнем уничтожено мусор на площади 1,2 гектара. Тушение подара продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Лубенской городской свалке в Полтавской области опять загорелся мусор.

Огонь стал распространяться на полигоне "Чистый город" на площади 1,2 гектаров.


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