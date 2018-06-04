22:15 04.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове полиция задержала брата Зайцевой за вождение в нетрезвом состоянии

В Харькове в понедельник, 4 июня, полиция задержала брата Елены Зайцевой Василия.

В Харькове полиция задержала брата Зайцевой за вождение в нетрезвом состоянии

Он был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщают очевидцы в социальной сети, Не успели остынуть эмоции после нашумевшего ДТП с Еленой Зайцевой, как отличился ее брат - Зайцев Василий Васильевич.

Он был задержан в нетрезвом состоянии патрульными полицейскими сегодня ночью. От медицинского освидетельствования отказался и по результатам был составлен протокол и вынесено постановление.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевский районный суд города Харькова в среду, 30 мая, продлил содержание под стражей обвиняемых в смертельной аварии, которое произошло в центре города 18 октября прошлого года, Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Суд продлил обоим меру пресечения на 60 дней. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, следующее заседание состоится 5 июня.


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