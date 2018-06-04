В Южном обнаружен склад боеприпасов, - ГосЧС

Всего там находилось 360 взрывоопасных предметов. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, совместно с группой разминирования было проведено обследование территории поселка площадью 2,5 гектаров.

В результате было выявлено гранатометных выстрелов ВОГ-17 - 30 единиц, гранатометных выстрелов ВОГ-25 - одна единица, ракет РПГ-22 - десять единиц, гранат Ф-1 - 15 единиц, патронов калибра 7.62 мм - 304 единиц, - сообщают представители ведомства, добавив, что в разминировании приняли участие шесть человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная полиции Одесской области обнаружила склад оружия. Арсенал огнестрельного оружия и взрывчатки было найден в городе Беляевка в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Беляевского отдела полиции и прокуратуры.