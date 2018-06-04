В четырех районах Крыма объявлено чрезвычайное положение

Об этом информирует распоряжение российского самопровозглашенного главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства.

Для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы введены предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма. Для органов управления и сил ТСЧС был установлен региональный уровень реагирования.

Согласно ему, администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов следует обеспечить всех мер, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при российском правительстве Крыма.

"Минсельхозу" полуострова до 30 июня 2018 года необходимо подготовить и направить в профильное российское министерство документы для компенсации ущерба крымским аграриям.

До этого "Минсельхоз" Крыма отмечал, что крымские аграрии из-за плохой погоды соберут урожай зерна в два раза меньше прошлогоднего - 800 тысяч тонн. Ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного млрд руб.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в крымском курортном городке Щелкино произошел крупный пожар на центральном рынке.