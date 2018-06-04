12:53 04.06.2018 | Общество | Новости
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В Балтийском море начались масштабные военные учения

С четвертого июня 2018 года в Балтийском море стартуют международные учения Baltops, в которых возьмут участие 43 корабля, 60 самолетов, пять тыс. военных из 22 стран. Они будут проходить до 15 июня 2018 года.

В Балтийском море начались масштабные военные учения

Об этом сообщает Delfi.

Учения продлятся в южной части Балтийского моря. Во время них участники намереваются отработать военные стратегические действия на море, поиск и спасение людей, пребывающих под угрозой для их жизни и здоровья.

Так, сегодня на пляже в Немирсете, расположенном к северу от Клайпеды, пройдет учебная операция по высадке морского десанта. За ее ходом будет следить президент Литвы Даля Грибаускайте.

Она отметила, что обучение такого масштаба проходят впервые.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Польше и странах Балтии НАТО проведут масштабные военные учения с участием 18 тыс солдат и офицеров.


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