16:15 04.06.2018 | Общество | Новости
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Траты полиции Великобритании в связи с делом Скрипаля составили десять млн долларов, - СМИ

Расходы британской полиции из-за отравления бывшего работника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии равняются около 7,5 млн фунтов стерлингов, что равняется приблизительно десять млн долларов.

Траты полиции Великобритании в связи с делом Скрипаля составили десять млн долларов, - СМИ

Об этом сообщает ВВС.

Как заявил комиссар полиции по борьбе с преступностью, в графстве Уилтшир Ангуса Макферсона, в расследовании отравления Скрипалей также были задействованы работники 40 других британских структур. Он заявил, что расследование инцидента может потребовать дальнейших денежных расходов.

Лечащий врач бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пострадавших в результате отравления в английском Солсбери в марте 2018 года, не рассчитывал на то, что его пациенты смогут выжить. По словам их доктора интенсивной терапии Стива Джукса, в тот момент все указывало на то, что спасти пострадавших не выйдет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заявление, которое зачитала Юлия Скрипаль перед объективом видеокамеры, имеет существенное значение с точки зрения сигналов для британской, российской и мировой аудитории.


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