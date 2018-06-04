Траты полиции Великобритании в связи с делом Скрипаля составили десять млн долларов, - СМИ

Об этом сообщает ВВС.

Как заявил комиссар полиции по борьбе с преступностью, в графстве Уилтшир Ангуса Макферсона, в расследовании отравления Скрипалей также были задействованы работники 40 других британских структур. Он заявил, что расследование инцидента может потребовать дальнейших денежных расходов.

Лечащий врач бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пострадавших в результате отравления в английском Солсбери в марте 2018 года, не рассчитывал на то, что его пациенты смогут выжить. По словам их доктора интенсивной терапии Стива Джукса, в тот момент все указывало на то, что спасти пострадавших не выйдет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заявление, которое зачитала Юлия Скрипаль перед объективом видеокамеры, имеет существенное значение с точки зрения сигналов для британской, российской и мировой аудитории.