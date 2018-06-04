16:50 04.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российский суд арестовал на девять суток активиста с украинским флагом

Петроградский районный суд приговорил к девяти суткам лишения свободы активиста Асана Мумджи, схваченного с украинским флагом у помещения суда второго июня 2018 года.

Российский суд арестовал на девять суток активиста с украинским флагом

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Мумджи признан виновным в организации несогласованной публичной акции. Также в сторону активиста составили протокол о неподчинении законному распоряжению правоохранительных органов, но эта информация не подтвердилось.

Арестованный совместно с Ольгой Смирновой и Марией Кожеватовой был задержан у здания Петроградского суда, когда они протестовали с украинским флагом и плакатом в поддержку политического заключенного из Украины Олега Сенцова. В суде в это время должно было пройти заседание по делу активиста "Демократического Петербурга" Всеволода Нелаева.

Смирнову отпустили из правоохранительных органов без составления протокола, а Кожеватову и Мумджи оставили в отделе на ночь. На Кожеватову составили протокол по части восьмой статьи 20.2 КоАП за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Суд у нее должен пройти третьего июня.

Марию Кожеватову арестовали на 15 суток и она объявила голодовку.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в украинском Министерстве иностранных дел установили факт  задержания на территории Российской Федерации гражданина Украины.


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