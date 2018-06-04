Стало известно число украинцев, купивших билеты на ЧМ-2018 в России

Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляет, что пять тысяч украинцев приобрели билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу и что им стоит отменить их поездки.
Об этом она проинформировала во время заседания Согласительного совета.
По ее словам, поездка в Россию является рискованной для граждан Украины.
Она обратилась к тем соотечественникам, которые якобы купили билеты, с призывом десять раз подумать над тем, стоит ли отправляться в государство, где их могут задержать, и украинская власть не сможет потом направить к ним даже консулов. По ее мнению, не стоит ни гривной, ни рублем поддержать то, что происходит в России.
До этого Министерство иностранных дел Украины сделало заявление в связи с проведением в РФ финальной части чемпионата мира по футболу, настойчиво рекомендовав украинцам не ездить в Россию на эти соревнования.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", длинный список мер безопасности и ограничений был введен в российских регионах, принимающих международное спортивное событие.