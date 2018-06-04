08:39 04.06.2018 | Общество | Новости
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Сегодня в России вынесут приговор Роману Сущенко

Сегодня четвертого июня, Мосгорсуд огласит приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня в России вынесут приговор Роману Сущенко

Отмечается, что приговор будет ясен ближе к вечеру в 15.30. Ранее, прокурор запросил для Сущенко 14 лет колонии.

ФСБ России 3 октября 2016 года сообщила о задержании якобы сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным российских спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил России и Росгвардии. В ГУР Минобороны Украины это отрицают.

Известно, что Сущенко является корреспондентом украинского информационного агентства, там отвергли обвинения в шпионаже и заявили, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

Однако, в МИД России сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Сам обвиняемый свою вину не признает.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинскому журналисту Роману Сущенко, которого в России незаконно удерживают, вынесут приговор 4 июня 2018 года. Приговор Сущенко будет оглашен уже на следующей неделе. Напомним, обвинение в российском суде просит 14 лет тюрьмы для украинского журналиста Романа Сущенко.


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