Сегодня ученики будут сдавать ВНО по биологии

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

По предварительной информации, допуск на тестирование возможен только при наличии сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате и приглашения-пропуска для участия в ВНО.

Максимальное количество баллов, которые можно набрать в этом тесте - 80. В экзамене по биологии будет 48 заданий, на которые отведено два часа.

"ВНО начнется в 11:00", - гвоорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в этом году количество абитуриентов, желающих сдать ВНО в магистратуру, превысила 25,5 тысяч человек.