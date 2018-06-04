Радикал Рибалка влаштував собі піар на сиротах з Луганщини

Про свій піар-вчинок він написав не лише на власній сторінці у Фейсбук. https://www.facebook.com/sergey.v.rybalka/videos/2090981207844154/ Інформацію про «допомогу» сиротам він на платній основі розмістив одразу у декількох медіа ресурсах.

Так, Рибалка повідомив, що перебуваючи на прифронтовій території, відвідав Кремінську школу-інтернат (на Луганщині). Зазначив, що привіз діткам-сиротам іграшки продукти та одяг. Хоча насправді, найбільша у зборі гуманітарної допомоги дітям заслуга була далеко не Рибалчина, а власне, волонтерського центру «Надія», який регулярно опікується такими дітками.

На цьому Рибалка не зупинився. Згодом він повідомив, що зробив дітям з Луганщини "подарунок", який полягав в організації екскурсії вихованців сиротинцю до Києва. Знову ж таки, сам нардеп при цьому, до організації поїздки не має жодного стосунку. Єдина його заслуга полягала у домовленості із зоопарком столиці надати для цих дітей право безкоштовного відвідування (що і так передбачено правила відвідування зоопарку).

"Вони зворушили мене своїм відвертим спілкуванням та неймовірними виступами. Саме того дня пообіцяв їм, що навесні привезу їх на екскурсію до Києва. Свого слова я дотримав і нещодавно організував для цих дітлахів поїздку до Києва. Зробив для них справжній подарунок і показав їм Київ. Провели для них екскурсію історичними пам’ятками столиці, до зоопарку, а також до парламенту. Діти отримали безліч емоцій та задоволення від побаченого. Ми обов’язково продовжимо піклуватися про цих діток і дарувати їм свою увагу та тепло», - так розповів про свій, начебто, благородний вчинок Рибалка у Фейсбуці.

Зауважимо, що цей допис радикала згодом було розтиражовано (у незмінному вигляді та з однаковими заголовками) одразу на декількох ЗМІ, які доволі часто поширюють одноманітні релізи Рибалки на не безкоштовній основі.

Насамкінець, зазначимо, що коли людина хоче зробити добру справу, то вона її просто робить, а не використовує знедолених дітей у власних меркантильних цілях передвиборчого піару.