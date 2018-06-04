На Луганщине обнаружена угроза техногенной катастрофы

Об этом сообщает официальное представительство Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

Конкретно в ведомстве выделили шахты "Золотое", "Карбонит", "Горная", "Первомайская" и "Голубовская", расположенные в Луганской области. Как объясняют в МТОТ, техногенная угроза возникла в связи с затоплением оккупированных территорий.

На предупреждение катастрофы украинские власти выделили 131 млн гривен.

Тем временем, на оккупированном Донецке около затопленных шахт привело к проседанию поверхности на 20-25 см.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", затопления шахт приводит к загрязнению среды вредными веществами, химическим загрязнениям, разрушению объектов инфраструктурных и промышленных.