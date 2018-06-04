На Луганщине обнаружена угроза техногенной катастрофы

Украинские специалисты зафиксировали путем тщательного анализа Луганской области угрозу техногенной катастрофы, которая может случиться на местных шахтах.
Об этом сообщает официальное представительство Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.
Конкретно в ведомстве выделили шахты "Золотое", "Карбонит", "Горная", "Первомайская" и "Голубовская", расположенные в Луганской области. Как объясняют в МТОТ, техногенная угроза возникла в связи с затоплением оккупированных территорий.
На предупреждение катастрофы украинские власти выделили 131 млн гривен.
Тем временем, на оккупированном Донецке около затопленных шахт привело к проседанию поверхности на 20-25 см.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", затопления шахт приводит к загрязнению среды вредными веществами, химическим загрязнениям, разрушению объектов инфраструктурных и промышленных.