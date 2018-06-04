На границе с Польшей в очередях застряли почти 700 автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Максимальный затор образовался в ПП "Устилуг" и "Шегини" - по 120 автомобилей в каждом. Далее идет очередь из 90 транспортных средств в ПП "Краковец". По 70 авто стали в трёх пунктах пропуска - "Угрынив", "Ягодин авто" и "Раве Русской". В пунктах пропуска "Грушев" пограничники отметили очередь из 80 машин. И на ПП "Смильныця" застряли 50 транспортных средств.

При этом очередей в других пунктах пропуска по состоянию на это время не зафиксировано.

Пункт пропуска на государственной границе между Украиной и Молдовой "Паланка - Маяки - Удобное" в Белгород-Днестровском районе Одесской области на транзитном участке автодороги "Одесса-Рени" не будет работать - с 16:00 четвертого июня до 17:00 пятого июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Львовщине забаррикадировано автодвижение на пути государственного значения во время установки рекламной конструкции, в следствие чего возникла очередь из транспортных средств по обе стороны.