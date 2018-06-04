15:53 04.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МинВОТ рассчитывает на помощь от Германии для разрешения экологических проблем

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рассчитывает на направление денежной поддержки от правительства Германии для решения экологических проблем на оккупированном Донбассе.

МинВОТ рассчитывает на помощь от Германии для разрешения экологических проблем

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш во время презентации исследований по экологической ситуации на Донбассе.

По его словам, вопрос взаимодействия с правительством Германии в процессе разработки. Он допустил привлечение отдельно немецкую власть или учреждения страны для вложения средств в отдельные мероприятия по устранению проблем и снижению экологических рисков на территории, которая в данный момент пострадала и продолжает страдать в ходе военных действий.

Черныш сообщил о вероятности получения донорской помощи от Всемирного банка для решения экологических проблем на Донбассе. 

До этого стало известно, что существует угроза техногенной катастрофы на шахтах Луганской области, а в оккупированном Донецке после затопленных шахт, вода из которых не откачивается, зафиксировано проседание поверхности составляет 20-25 см. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", длится затопления шахт, что приводит к загрязнению среды вредными веществами, химическим загрязнениям, разрушению объектов инфраструктурных и промышленных.


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