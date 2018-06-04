МинВОТ рассчитывает на помощь от Германии для разрешения экологических проблем

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш во время презентации исследований по экологической ситуации на Донбассе.

По его словам, вопрос взаимодействия с правительством Германии в процессе разработки. Он допустил привлечение отдельно немецкую власть или учреждения страны для вложения средств в отдельные мероприятия по устранению проблем и снижению экологических рисков на территории, которая в данный момент пострадала и продолжает страдать в ходе военных действий.

Черныш сообщил о вероятности получения донорской помощи от Всемирного банка для решения экологических проблем на Донбассе.

До этого стало известно, что существует угроза техногенной катастрофы на шахтах Луганской области, а в оккупированном Донецке после затопленных шахт, вода из которых не откачивается, зафиксировано проседание поверхности составляет 20-25 см.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", длится затопления шахт, что приводит к загрязнению среды вредными веществами, химическим загрязнениям, разрушению объектов инфраструктурных и промышленных.