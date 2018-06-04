09:56 04.06.2018 | Общество | Новости
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Facebook давала 60 производителям телефонов доступ к данным пользователей

Крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания Facebook за последние десять лет предоставляла доступ к данным пользователей 60 производителям мобильных телефонов.

Facebook давала 60 производителям телефонов доступ к данным пользователей

Об этом пишет The New York Times. 

Как отметили в соцсети, некоторые производители телефонов в ряде случаев получают доступ не только к информации самого пользователя, но и к данным его друзей в соцсети без их согласия.

Большинство соглашений, в рамках которых производители мобильных устройств получают доступ к данным пользователей фейсбука, до сих пор в силе, хотя в последнее время соцсеть начала постепенно от них отказываться.

Представители Facebook уверяют, что все соглашения с производителями телефонов о доступе к данным соответствуют правилам компании, а также требованиями Федеральной комиссии по торговле США. Также в соцсети подчеркнули, что за все время действия соглашений не было ни одного случая каких-либо злоупотреблений полученными данными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", rрупнейшая социальная сеть Facebook имеет свойство сканировать личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах.


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