"Делают они, а стыдно мне" - после скандала с сыном-шатуном члена ВСП Гусака призы-вают уйти в отставку

Как стало известно, сын Гусака Николая Борисовича – Гусак Андрей, как и его отец, имеют самое что ни есть прямое отношение к подрывной информационной деятельности против Украины, пишет "Центр журналистских расследований" на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/investigateua/

В опубликованном СМИ документе ТОП-15 ТЕМ указано, что план "Шатун" должен был реализовываться при активном содействии компании Андрея Гусака "Контекст -Медиа".

Кроме того, ему подконтрольны и ряд других ресурсов – "Лук Медиа", "Лук СМИ", "Лекс Юс", "Робоконсалтинг", "Робо форекс". При этом, последний принадлежит гражданину Российской Федерации Евгению Антохину, а Гусак Андрей является ее директором.