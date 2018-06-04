11:13 04.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Делают они, а стыдно мне" - после скандала с сыном-шатуном члена ВСП Гусака призы-вают уйти в отставку

"Делают они, а стыдно мне", "еще одна семейка, наживающаяся на государстве", "куда смотрит ВРП" - так пользователи соцсетей отреагировали на информацию о причастности семьи действующего члена Высшего совета правосудия Николая Гусака  к реализации плана «Шатун».

Как стало известно, сын Гусака Николая Борисовича – Гусак Андрей, как и его отец, имеют самое что ни есть прямое отношение к подрывной информационной деятельности против Украины, пишет "Центр журналистских расследований" на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/investigateua/

В опубликованном СМИ документе ТОП-15 ТЕМ указано, что план "Шатун" должен был реализовываться  при активном содействии компании Андрея Гусака "Контекст -Медиа". 

Кроме того,  ему подконтрольны  и ряд других ресурсов – "Лук Медиа", "Лук СМИ", "Лекс Юс", "Робоконсалтинг", "Робо форекс". При этом, последний принадлежит гражданину Российской Федерации Евгению Антохину, а Гусак Андрей является ее директором.


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