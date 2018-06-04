Более 30 граждан Украины находятся в очереди на лечение за рубежом

Как утверждает украинский министр, в настоящее время на лечение пациентов в специальной программе Министерства здравоохранения предусмотрено 80 млн гривен. При этом Линчевский отметил, что есть еще ряд вопрос к принятию решения комиссии. В частности, это документы с заключениями экспертов, поэтому надо по каждому пациенту разбираться отдельно.

На сегодня министерству вменяют неэффективное или неэкономное расходование средств в связи с тем, что каждый четвертый пациент, который отправляется за границу, потом скоро умирает.

"Мы будем использовать все способы помочь пациентам направлены либо на выздоровление, либо на продление жизни каждого пациента, независимо от сложности заболевания", - добавил заместитель министра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство здравоохранения Украины представило новый проект закона, которым отменяется выдача особого разрешения на занятие народной медициной, где также предусмотрен запрет рекламы такой медицины.