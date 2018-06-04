Боевики на Донбассе 27 раз открывали огонь по украинским военным

Вместе с тем боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза противник применял тяжелое вооружение - артиллерии калибром 122мм и минометов калибром 120мм и 82мм. Во время боевых действий за прошедшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицьке, Гнутово, Лебединский.

При этом около девяти часов вечера враг из пушек калибра 152мм был обстрелял населенный пункт Талаковка. Террористы выпустили по поселку городского типа не менее трех снарядов. К счастью, никто из людей не пострадал. Данные о разрушениях сейчас уточняются.

Вместе с тем по данным разведки, противник понес потери.

За текущих суток, 4 июня, обстановка на линии соприкосновения остается без изменений. Около пяти часов утра противник применил 82мм минометы в районе населенного пункта Зайцево и на такие провокационные действия получил адекватный ответ.

Напомним, в течение дня воскресенья, 3 июня, боевики продолжали обстреливать позиции Вооруженных сил Украины К счастью, потерь среди наших военных нет. Вместе с тем ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.