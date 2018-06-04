07:45 04.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики "ЛНР" освободили из тюрьмы незаконно удерживаемого там украинца

Из тюрьмы на оккупированной территории Луганской области освободили осужденного украинца.

Боевики

Мужчина был осужден до 2014 года, однако боевики продолжали удерживать его после завершения срока заключения. Как сообщил на своей страничке в Facebook региональный координатор по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, благодаря коллективным действиям международного сообщества мужчину удалось освободить.

При этом он подчеркнул, что пока не разглашает персональные данные освобожденного, но не исключил проведение со временем пресс-конференции.

Напомним, ранее Лисянский сообщал, что в тюрьме на оккупированной территории находится гражданин Украины, осужденный на три года украинским судом, срок заключения которого истек два года назад, но его продолжали незаконно удерживать в тюрьме "ЛНР".

Как сообщал УРА-Информ, 26 мая двое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины были захвачены боевиками "ЛНР".


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