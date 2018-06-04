Боевики "ЛНР" освободили из тюрьмы незаконно удерживаемого там украинца

Мужчина был осужден до 2014 года, однако боевики продолжали удерживать его после завершения срока заключения. Как сообщил на своей страничке в Facebook региональный координатор по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, благодаря коллективным действиям международного сообщества мужчину удалось освободить.

При этом он подчеркнул, что пока не разглашает персональные данные освобожденного, но не исключил проведение со временем пресс-конференции.

Напомним, ранее Лисянский сообщал, что в тюрьме на оккупированной территории находится гражданин Украины, осужденный на три года украинским судом, срок заключения которого истек два года назад, но его продолжали незаконно удерживать в тюрьме "ЛНР".

Как сообщал УРА-Информ, 26 мая двое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины были захвачены боевиками "ЛНР".