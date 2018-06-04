Бізнес проти НБФБ в редакції законопроекту 8157 або чергова маніпуляція п. Южаніної

Однак реакція була достатньо непередбачуваною, адже п. Южаніна на словах заручилась підтримкою бізнесу, який насправді НБФБ у редакції 8157 аж ніяк не підтримує. І тут не справа у "силах, що стоять за організацією цього фарсу", - пряма мова Н. Южаніної про акції протесту, а у фактах.

Ось заява Федерації роботодавців України (за посиланням http://fru.ua/ua/events/business-events/fru-zakonoproekt-pro-natsbiuro-finansovoi-bezpeky-nepryiniatnyi-dlia-biznesu) : "Законопроект про Нацбюро фінансової безпеки неприйнятний для бізнесу. Федерація роботодавців України звернулася до Уряду зі своїми зауваженнями до нещодавно зареєстрованого у Верховній Раді проекта Закону України №8157 "Про Національне бюро фінансової безпеки України" та проханням не підтримувати цей законопроект".

Асоціація платників податків України та Українська рада бізнесу, куди входять 65 бізнес-асоціацій, у тому числі і АППУ, також висловили свої зауваження:

- новий орган з розслідування фінансових злочинів має бути центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабміну;

- проект закону має передбачати процедури, які забезпечать гарантії прозорого відбору та призначення керівництва, високу роль громадських організацій, експертного середовища та Парламенту у процесах відбору кадрів до новоствореного органу;

- проектом має бути передбачено обмеження на входження у штат колишніх та нинішніх співробітників правоохоронних органів, що здійснюють діяльність у сфері економічної злочинності (співробітників податкової міліції, органів внутрішніх справ, прокуратури, СБУ тощо);

- новий орган має бути єдиним органом, який буде розслідувати фінансові злочини. Ліквідація всіх інших органів та підрозділів має бути передбачена проектом закону.

І саме цих положень немає у законопроекті Н. Южаніної 8157, однак вони є в альтернативних законопроектах 8157-1 та 8157-2.

Не залишились осторонь процесу по узурпації ринку збоку чинної влади і міжнародні організації. Томаш Фіала (Dragoncapital), президент Європейської Бізнес Асоціації, у своєму інтерв’ю заявив: "Законопроект про НБФБ (Ніни Южаніної) ми побачили приблизно півтора місяця тому і на сьогодні можемо констатувати, що законопроект не відповідає тим уявленням, які у нас склались з обіцянок Президента. Ми дали свої правки, деякі з яких були враховані, але більшість – ні. Зараз законопроект зареєстрований в парламенті, і якщо він буде прийнятий в такому вигляді, то краще його не приймати. Це створення ще одного карального органу, якими будуть користуватися політики для вирішення своїх проблем" ( https://youtu.be/iqKKu5KWoEk?t=2461).

Посли країн Великої сімки (G7) направили голові Верховної Ради України А. Парубію лист, у якому зазначили чітку свою позицію. Також Міжнародний валютний фонд звернув увагу парламентарів на необхідні аспекти у реформі сектору фінансової безпеки. Детальніше на інфографіці РПР

Центр політико-правових досліджень на акції протесту чітко заявив, що ми виступаємо не лише проти законопроекту 8157, але й відразу пропонуємо і підтримуємо альтернативу – законопроекти 8157-1, 8157-2, про переваги яких писали вище і які регулюють створення НБФБ, який буде підконтрольний і підзвітний не Адміністрації Президента, а органам влади у реально парламентсько-президентській республіці.

Ні для кого не таємниця, що на прийдешніх президентських та парламентських виборах нові кандидати, які реально зможуть конкурувати з представниками старих політичних еліт, матимуть шанси на перемогу лише при підтримці бізнесу. І для того, щоб вибити підґрунтя у своїх можливих опонентів влада робить зараз все можливе, щоб створити правоохоронну систему не захисту, а саме знищення неугодного бізнесу.

Ніна Южаніна апелює підтримкою свого законопроекту 8157 такими організаціями, як European BusinessAssociation, American ChamberofCommerceinUkraine, Торгово-промислова палата України / Ukrainian CCI, Асоціація платників податків України, Рада бізнес-омбудсмена, Федерація роботодавців України та ін.. Але як бачимо, насправді підтримка ця лише на словах, насправді ж все зовсім не так.

Влада постійно маніпулює, намагаючись отримати схвалення своїх псевдореформ у громадськості, експертів чи профільних середовищ, насправді лише прикриваючи таким чином свої намагання узурпувати правоохоронну систему України.

Ніно Петрівно, жодного фарсу – лише аргументи та виведення на чисту воду тих, хто намагається накинути чергове ярмо українському народові.