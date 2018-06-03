Вайнштейн может сняться в автобиографическом фильме ужасов

За реализацию картины взялся голливудский режиссер Брайан де Пальма. По его словам, это должен получиться шикарный фильм ужасов про насильника без комплексов и моральных границ. Режиссёр ставит за цель преодолеть злоупотребления в киноиндустрии, хотя его персонаж не будет называться именем скандально известного продюсера.

Де Пальма известен своими работами экранизации романа Стивена Кинга "Кэрри" и уголовного фильма "Лицо со шрамом" в 1970-х и 80-х годах.

Напомним, что Вайнштейн нарвался на жесткую критику со стороны множества голливудских актрис, которые снимались в его фильмах. Речь идет о сексуальных домогательствах продюсера, с помощью которых он помогал молодым талантам "пробиваться" в высокий мир кинематографа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно голливудского знаменитого продюсера Харви Вайнштейна выпустили из-под стражи после внесения им залога в сумме одного миллиона долларов. Продюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке утром 25 мая.