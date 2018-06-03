В Украине научились оживлять игрушечных кукол - ФОТО

Так, творец изначально полностью смывает макияж с игрушечных кукол Барби, а после этого рисует им новые лица, более реалистичные и не идеальные. Таким образом, художница желает показать, что мужские представления о женской красоте очень во многом являются стереотипными, основанными на трендах маркетологов, салонов красоты и модельных манекенщиц.

После трансформации куклы Барби их лица становятся очень похожи на человеческие с их реалистическими чертами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сеть взорвало фото "шведской Барби" - девушки по имени Пикси Фокс, которая потратила целое состояние, чтобы походить на куклу. Женщина пережила более сотни операций и вставила глазные имплантаты ради "зеленых мультяшных" глаз. А также удалила шесть ребер ради внешности своей мечты.