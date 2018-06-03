00:00 03.06.2018 | Общество | Новости
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В центре Лондона разыгралась реальная история из популярного сериала "Шерлок"

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов. Об этом передает  BBC Украина.

В центре Лондона разыгралась реальная история из популярного сериала

Сообщается, что Бенедикт случайно стал свидетелем того, как в районе Мэрилебон в центре Лондона четыре молодчика напали на велосипедиста, который занимается доставкой еды. Актер с кулаками набросился на одного из обидчиков и сразу его вырубил. Обидчик также не растерялся и стал колотить двух оставшихся хулиганов, а четвертый мужчина скрылся в лондонском метрополитене.

"Это был настоящий Шерлок Холмс, которая борется с четырьмя бандитами по углу Бейкер-стрит", - с восторгом отметил пострадавший. Сам Камбербэтч ничуть не считает себя героем, ведь ему в молодые годы часто приходилось отстаивать свое мнение перед разными отморозками.

Актер сделал то, чо и должен был сделать - защитил слабого от сильных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Боярке в Киевской области молодой человек зарезал своего односельчанина. Правоохранители задержали преступника в течении часа, тот сопротивлялся и пытался сбежать через окно. В местном отделении полиции установили, что убийца уже ранее отбывал наказание за хранение наркотических веществ и кражу.


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