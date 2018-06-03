В столице сегодня спадет аномальная жара

Сегодня, 3 июня в Украине погоду будет определять сухой атмосферный фронт. Об этом передает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
На западе Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях температура воздуха прогреется до плюс 22-24 тепла, ожидаются небольшие осадки.
В центре страны сегодня будет сохранятся теплая погода без осадков. Температурные столбики поднимутся днем - до отметки в 22-25 градусов, ночью - до 20-21 со знаком плюс.
На востоке Украины в Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют подъем температуры до плюс 26-27 тепла.
На юге страны до плюс 28-29 тепла, ветер юго-восточный, 6-14 м/с. Температура воды в Черном море прогреется до 17-18 градусов, в Азовском до 18-19 тепла.
В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха составит 20-22 градуса выше нуля.
Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходные в Украине сохранится теплая и жаркая погода.